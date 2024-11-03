На Вінничині сталася масштабна ДТП: серед постраждалих – іноземці

Водій автомобіля Toyota під час виконання маневру обгону зіткнувся з вантажівкою Renault

Аварія сталась у Могилів-Подільському районі. Про це пише Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Поліцейські попередньо встановили, що 46-річний водій автомобіля Toyota під час виконання маневру обгону зіткнувся з вантажівкою Renault під керуванням 42-річного мешканця обласного центру, який рухався у зустрічному напрямку.

У результаті ДТП водій легковика, громадянин іншої держави, житель Києва, та четверо його пасажирів, віком від 21 до 29 років, серед яких також громадяни іншої держави, мешканці столиці, травмувались та були ушпиталені.

Нагадаємо, що у ДТП на Вінниччині загинула дворічна дівчинка. Водійка Opel Zafira на сільській ґрунтовій дорозі врізалася в електроопору. Від удару спрацювала подушка безпеки, яка і вбила дитину, що сиділа на передньому сидінні разом із п’ятирічною сестричкою.