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ДТП за участі вантажівки та маршрутки: стало відомо про загиблу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ДТП за участі вантажівки та маршрутки: стало відомо про загиблу (фото)
Наразі слідчі встановлюють обставини, за яких сталася ДТП
фото: пресслужба поліції

70-річний водій «Газелі» на повній швидкості скоїв наїзд на автобус

Унаслідок ДТП в Солом’янському районі, де вантажівка вʼїхала в маршрутку, загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро осіб травмовано. Про це повідомляє пресслужба поліції  Києва. 

Розпочато кримінальне провадження. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 10:00 години, по вулиці Вадима Гетьмана.

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«70-річний водій «Газелі» на повній швидкості скоїв наїзд на автобус «Атаман», який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку-висадку пасажирів. Внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка – пасажирка автобусу, ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до закладів охорони здоров’я», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі встановлюють обставини, за яких сталася ДТП. Керманич «Газелі» був тверезим. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на зупинці громадського транспорту сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку). На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Як зазначалося, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Рух транспорту ускладнений.

На місці працює поліція та «швидкі». Відео ДТП з'явилося у мережі.

Нагадаємо, 18 жовтня у Києві на пр-т Академіка Глушкова сталася аварія за участі громадського транспорту.  Біля ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Судячи з оприлюднених кадрів, рух на цьому відрізку дороги  ускладнений.

Теги: вантажівки смерть водій аварія поліція автобус ДТП

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