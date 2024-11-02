Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія засудила ексспівробітника консульства США до майже п'яти років за гратами

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія засудила ексспівробітника консульства США до майже п'яти років за гратами
Росія засудила Роберта Шонова
фото з відкритих джерел

Росіяни вчинили суд над колишнім співробітником американського консульства

Суд на Далекому Сході Росії в п’ятницю, 1 листопада, визнав колишнього співробітника консульства США Роберта Шонова винним у нібито незаконній та прихованій співпраці з урядом США з метою завдання шкоди національній безпеці Росії.  Про це повідомляє Reuters.

ФСБ Росії затримала Шонова у Владивостоці у травні 2023 року, звинувативши його в отриманні грошей за приховане передання американським дипломатам інформації, яка потенційно могла завдати шкоди Росії.

Державний департамент США тоді заявив, що ця справа демонструє «відверте використання Росією дедалі більш репресивних законів» проти власних громадян, назвавши звинувачення проти Шонова «абсолютно безпідставними».

Шонова засудили до чотирьох років і 10 місяців у колонії суворого режиму.

Він пропрацював у генконсульстві США у Владивостоці понад 25 років, доки Росія у 2021 році не наказала звільнити місцевий персонал американського представництва.

Нагадаємо, напередодні у Москві засудили до 16 років колонії 23-річного студента з Бєлгорода Ібрагіма Оруджева за звинуваченням у «навчанні тероризму» та «приготуванні до теракту».

Раніше стало відомо, що російський суд оштрафував Google на 2 ундецильйони (одиниця з 36 нулями) рублів за відмову сервісу розблокувати 17 російських телеканалів на YouTube.

До слова, Басманний суд Москви засудив українську телеведучу Наталю Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі й національності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК».

Читайте також:

Теги: росія Google вирок суд політв’язні США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну, заявила Мирослава Харченко
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Вчора, 15:57
Договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю було підписано в червні 2024 року
У договорі між Росією та КНДР був секретний пункт про відправку військ – WSJ
23 жовтня, 17:36
Командир на Львівщині вдарив підлеглого ножем в груди
П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо
15 жовтня, 02:55
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані 11 жовтгя 2024 року
Зеленський обговорив з Папою Римським повернення полонених українців
11 жовтня, 14:36
Ураган перерізав шлях на схід через штат після того, як досягнув узбережжя Мексиканської затоки
Ураган «Мілтон» досяг штату Флорида: що наразі відомо
10 жовтня, 10:20
На Запоріжжі окупанти посилять репресії та перевірки
Росіяни на Запоріжжі під виглядом навчань посилюють репресії – Центр нацспротиву
9 жовтня, 05:30
Сергій Наришкін звинувачує Україну в тероризмі
Для чого РФ звинувачує Україну у плануванні терактів? Центр протидії дезінформації пояснив
7 жовтня, 20:31
Рябков лякає Захід
«За нами не заржавіє»: Росія видала порцію нових ядерних погроз на адресу США
5 жовтня, 10:26
Робін Вагенер
Депутат Бундестагу Робін Вагенер: Дозволити Україні бити по Росії – це ефективніше і дешевше Інтерв'ю
2 жовтня, 14:17

Політика

Росія засудила ексспівробітника консульства США до майже п'яти років за гратами
Росія засудила ексспівробітника консульства США до майже п'яти років за гратами
МЗС Північної Кореї пообіцяло Путіну підтримку «до перемоги» над Україною
МЗС Північної Кореї пообіцяло Путіну підтримку «до перемоги» над Україною
Перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями» – Блінкен
Перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями» – Блінкен
Аналітики ISW оцінили майбутні наслідки участі військ КНДР у війні в Україні
Аналітики ISW оцінили майбутні наслідки участі військ КНДР у війні в Україні
Рада міністрів ОБСЄ на початку грудня збереться на Мальті
Рада міністрів ОБСЄ на початку грудня збереться на Мальті
Латвія заморозила активи майже 150 підсанкційних осіб, пов'язаних з РФ
Латвія заморозила активи майже 150 підсанкційних осіб, пов'язаних з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
14K
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
12K
Тумбочка з доларами паралізувала суди. Стало відомо, чому майно Крупи досі не арештовано
11K
Чи є «інваліди» серед працівників Нацполіції в погонах – відповідь очільника МВС
9971
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Новини

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Вчора, 19:15
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
Вчора, 17:02
Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Вчора, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Вчора, 15:57

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua