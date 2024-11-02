Росія засудила ексспівробітника консульства США до майже п'яти років за гратами

Росіяни вчинили суд над колишнім співробітником американського консульства

Суд на Далекому Сході Росії в п’ятницю, 1 листопада, визнав колишнього співробітника консульства США Роберта Шонова винним у нібито незаконній та прихованій співпраці з урядом США з метою завдання шкоди національній безпеці Росії. Про це повідомляє Reuters.

ФСБ Росії затримала Шонова у Владивостоці у травні 2023 року, звинувативши його в отриманні грошей за приховане передання американським дипломатам інформації, яка потенційно могла завдати шкоди Росії.

Державний департамент США тоді заявив, що ця справа демонструє «відверте використання Росією дедалі більш репресивних законів» проти власних громадян, назвавши звинувачення проти Шонова «абсолютно безпідставними».

Шонова засудили до чотирьох років і 10 місяців у колонії суворого режиму.

Він пропрацював у генконсульстві США у Владивостоці понад 25 років, доки Росія у 2021 році не наказала звільнити місцевий персонал американського представництва.

Нагадаємо, напередодні у Москві засудили до 16 років колонії 23-річного студента з Бєлгорода Ібрагіма Оруджева за звинуваченням у «навчанні тероризму» та «приготуванні до теракту».

Раніше стало відомо, що російський суд оштрафував Google на 2 ундецильйони (одиниця з 36 нулями) рублів за відмову сервісу розблокувати 17 російських телеканалів на YouTube.

До слова, Басманний суд Москви засудив українську телеведучу Наталю Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі й національності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК».