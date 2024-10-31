Конституційний суд Молдови затвердив результати референдуму про вступ до ЄС

Засідання Конституційного суду проходило на тлі протесту, організованого лідерами та прихильниками проросійського блоку «Перемога»

Сьогодні, 31 жовтня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію. Про це повідомляє телеканал TV8.

Зазначається, що до Конституції Молдови буде додано положення, яке закріплює вступ країни до ЄС як незворотну мету.

Телеканал також зазначає, що засідання Конституційного суду Молдови проходило на тлі протесту, організованого лідерами та прихильниками проросійського блоку «Перемога». Його пов'язують з олігархом-утікачем Іланом Шором та партією комуністів Молдови.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум щодо вступу країни до ЄС. На нинішньому референдуму громадяни вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Нагадаємо, у період з вересня по жовтень в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану. За його словами, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.