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Правоохоронці розслідуватимуть вбивство Фаріон ще рік – матеріали справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Правоохоронці розслідуватимуть вбивство Фаріон ще рік – матеріали справи
Ірину Фаріон було вбито пострілом у голову 19 липня 2024 року неподалік її будинку у Львові
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Два експерти підтвердили причетність молодого дніпрянина В’ячеслава Зінченка до вчинення резонансного злочину

У справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За відомостями досудового розслідування, виконання згаданих експертиз буде можливим не раніше другої половини жовтня-листопада 2025 року. Як сказано у відповіді Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, це пов’язано із навантаженням на експертів відділу біологічних досліджень та обліку.

Наразі у матеріалах кримінального провадження наводяться дані двох висновків експертів. Перший документ датований 5 серпням; у ньому досліджувалися зображення особи чоловічої статі, яка була одягнена у панамку чорного кольору, трекінгові велоокуляри, футболку з написом: «Los Angeles», спортивні штани, кросівки червоно-чорного кольору і білі шкарпетки (саме такий вигляд мав хлопець, який кілька днів поспіль у спеку сидів біля будинку Фаріон. Слідство вважає, що цим юнаком є підозрюваний В’ячеслав Зінченко – «Главком»). Ці ж зображення експерт порівняв зі світлинами з відеосюжету про підозрюваного у вбивстві мовознавиці В’ячеслава Зінченка і дійшов висновків, що це одна і та ж людина.

Інший експерт, який підготував висновок 23 серпня, порівнював зразок запаху, вилучений із крові підозрюваного Зінченка із зразком запахових слідів, які слідчі відібрали з лавки біля під’їзду будинку Фаріон у день її вбивства. Співпадіння, за оцінкою спеціаліста складає 99,99%.

Крім цього, у матеріалах справи є свідчення очевидиці, яка розповіла: протягом 10-19 липня 2024 року бачила біля під’їзду будинку Ірини Фаріон невідому особу, одягнену у чорну панаму, окуляри бренду Oakley, червону футболку з надписом: «Los Angeles», чорні штани, білі шкарпетки і кросівки чорно-червоного кольору. Жінку здивувало те, що невідомий не змінював свою манеру поведінки: сидів на лавці, дивлячись на під’їзд; не користувався мобільним телефоном, не їв, не пив, не курив. Це викликало в очевидиці певні підозри і вона 16 липня сфотографувала його на телефон. Вказану світлину долучено до матеріалів кримінального провадження.

Додамо, що 13 листопада Галицький районний суд Львова продовжив арешт підозрюваного В’ячеслава Зінченка до 12 січня 2025 року. Хлопець утримується у Львівській установі виконання покарань №19.

Як повідомляв «Главком», слідчі поліції Львівщини отримало доступ до 291 номера мобільних операторів у рамках кримінального провадження за фактом умисного вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині.

Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».

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Теги: суд Ірина Фаріон війна мова Львів поліція вбивство

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