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МВС Росії звітує про рекордну кількість справ за статтею про теракт

Степан Гафтко
glavcom.ua
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МВС Росії звітує про рекордну кількість справ за статтею про теракт
В Росії за поточний рік зареєстровано найбільше справ про теракти
фото з відкритих джерел

За весь час ведення статистики цьогоріч в РФ найбільша кількість справ у суді про теракт

МВС Росії цього року зафіксувало рекордну кількість справ за статтею про теракт, що є найвищим показником за весь час ведення статистики. Про це повідомляє видання «Верстка» у своєму Telegram-каналі з посиланням на дані звіту відомства країни-агресора. 

Статистика почала зростати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2022 році МВС зареєструвало 127 терактів, а у 2023-му їхня кількість зросла втричі – до 410. Станом на кінець липня 2024 року відомство нарахувало 403 теракти, а до кінця вересня – вже 601.

Таким чином, за неповний 2024 рік МВС вже зареєструвало на 7% більше терактів, ніж у рекордному 2003 році, коли відомство зафіксувало 561 теракт. Протягом наступних п'яти років їхня кількість знижувалася, а потім 13 років залишалася в межах від 8 до 50 терактів на рік.

Як повідомлялося, зростання кількості терактів у статистиці РФ пояснюється тим, що російська влада відносить до таких злочинів підпали релейних шаф, військкоматів, адміністративних будівель, а також невдалі спроби їх підпалу, що загалом стало однією з форм антивоєнного протесту. Крім того, часто як теракти класифікують дії українських захисників.

До слов, у Москві засудили до 16 років колонії 23-річного студента з Бєлгорода Ібрагіма Оруджева за звинуваченням у «навчанні тероризму» та «приготуванні до теракту». Про це повідомляється в Телеграм-каналі Медіазона.

Раніше стало відомо, що російський суд оштрафував Google на 2 ундецильйони (одиниця з 36 нулями) рублів за відмову сервісу розблокувати 17 російських телеканалів на YouTube.

До слова, Басманний суд Москви засудив українську телеведучу Наталю Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі й національності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК».

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Теги: теракт Google Telegram вирок влада росія суд

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