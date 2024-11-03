Майже тридцятьом дітям у Нігерії загрожує смертна кара за участь у протестах

Після протестів у Нігерії до страти можуть засудити неповнолітніх

У Нігерії люди протестували проти рекордної економічної кризи

В Нігерії 29 дітям може загрожувати смертна кара за участь у протестах проти рекордної економічної кризи. Усі ці неповнолітні у віці від 14 до 17 років. Загалом 76 протестувальників, включаючи підлітків, були звинувачені за 10 статтями тяжких злочинів, серед яких «державна зрада, знищення майна та бунт». Про це інформує видання Associated Press.

Адвокат Акінтайо Балогун підкреслив, що відповідно до Закону про права дитини, неповнолітні не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і засуджені до смертної кари.

«Неправильно направляти неповнолітніх до федерального суду, якщо уряд не зможе довести, що їм усім понад 19 років», – зазначив він.

Суд встановив заставу в розмірі 5900 доларів для кожного з обвинувачених.

«Країна, яка повинна забезпечувати освіту своїм дітям, вирішила їх покарати. Ці діти вже 90 днів перебувають у в'язниці без їжі», – сказав інший адвокат, Маршал Абубакар.

Протести в Нігерії викликані серйозною економічною кризою. Незважаючи на те, що Нігерія є одним з найбільших виробників нафти в Африці, країна залишається однією з найбідніших у світі. Рівень інфляції досяг 28-річного максимуму, а національна валюта впала до історичного мінімуму. Населення Нігерії складає 210 мільйонів осіб, і багато з них стикаються з гострою продовольчою нестачею.

До слова, на півночі Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 20 студентів медичного та стоматологічного факультетів, які прямували на конференцію. Про це пише Reuters.

Раніше повідомлялось, що у Нігерії сталася трагедія на воді. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху дерев'яного судна на річці в прибережному регіоні Баєлса.