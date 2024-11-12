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Знайшов автомат на Курщині і відправив через «Нову пошту». Як суд покарав військового

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Знайшов автомат на Курщині і відправив через «Нову пошту». Як суд покарав військового
На судове засідання порушник не з’явився, але вину визнав
фото: depositphotos.com

Український військовий натрапив на АК-74 під час виконання бойового завдання

Солдата з третьої десантно-штурмової роти визнано винним у порушенні правил поводження із зброєю і призначено 17 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 16 серпня військовий під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ольгівка Курської області знайшов автомат АК-74, 1981 року виготовлення. Після цього поклав зброю до власних речей і переніс до місця розташування військової частини на території Курщини.

Наприкінці серпня солдат прибув до Сум, де розібрав на частини знайдений автомат і запакував у посилку. Чоловік попросив іншого військовослужбовця відправити пакунок на відділення «Нової пошти» у селі Лукашівка Харківської області. Не довідуючись про його вміст, знайомий порушника приїхав до сумського відділення «Нової пошти». Однак працівник пошти не дав руху цій посилці: виявив зброю і одразу викликав поліцію.

У судове засідання військовий не з’явився. При цьому надав заяву про розгляд справи без його участі, вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав.

«Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан та обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, вважаю за необхідне накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу», – сказано у постанові Ковпаківського районного суду Сум.

Окрім штрафу, військовий заплатить 605,6 грн судового збору.

Стаття 172-19 Кодексу про адмінправопорушення, за якою судили військового, передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн до 17 тис. грн або арешт з утриманням на гауптвахті до 15 діб.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця у порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол. У суді військовослужбовець визнав та зобов’язався не порушувати правила зберігання зброї. Зазначив: придбає сейф та буде зберігати нагородну зброю у ньому.

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Теги: штраф військові Курщина зброя війна суд росія

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