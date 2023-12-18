Смертельне ДТП на Львівщині за участю військових: ДБР відкрило провадження (фото, відео)

За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області. Через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких військовослужбовці. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Зазначається, що трагедія сталася 16 грудня близько 15:00 на автодорозі «Киів-Чоп» поблизу селища Сможе Стрийського району на Львівщині. Всі загиблі знаходились у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин.

За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалась вантажівка з автопричепом.

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Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту (ч. 2 ст. 415 КК України).

Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертизи.

Нагадаємо, що у цьому ДТП під час робочого відрядження на Львівщині у ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Віктор Жигунов. Також серед загиблих – підполковник Василь Кравець, солдат Дмитро Сологуб та громадянка Наталія Дубровська.

До слова, вночі 22 жовтня у Києві авто збило насмерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій «Хонди» попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього він не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця. Загиблим виявився військовий 1976 року народження. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.