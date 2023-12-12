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У жахливій ДТП під Харковом загинуло подружжя волонтерів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У жахливій ДТП під Харковом загинуло подружжя волонтерів (фото)
Артур Виноградов із дружиною Дариною займались евакуацією на Куп’янському напрямку
фото: Save Ukraine

У ДТП дві людини загинули, двоє отримали травми

10 грудня на окружній дорозі в Харкові зіштовхнулися автомобілі Skoda Fabia та Hyundai Elantra. Внаслідок ДТП 27-річний водій Hyundai Elantra та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира Skoda Fabia госпіталізували до лікарні. Про це повідомила поліція Харківської області.

Механізм та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.

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фото: Поліція Харківської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомив засновник розгалуженого фонду Save Ukraine Микола Кулеба, у цій жахливій ДТП в Харкові загинула родина волонтерів харківського хабу мережі порятунку Save Ukraine Артур Виноградов і його дружина Дарина.

«Артур Виноградов від самого початку війни займався волонтерською діяльністю. Він доставляв гуманітарну допомогу та евакуював сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами. З нашою мережею порятунку він почав співпрацювати улітку минулого року. Згодом до нього долучилася молода дружина Дарина. Артур відповідав за евакуацію на Куп’янському напрямку. Він завжди залишав свій номер телефону й особисто приймав усі дзвінки від людей, які потребували допомоги. Після евакуації допомагав людям з речами першої потреби», – розповів Кулеба.

Дарина увесь час була поруч зі своїм чоловіком. Вона взяла на себе завдання з реєстрації евакуйованих, записувала дані на своєму ноутбуці.

11 грудня о 7-й годині ранку Артур планував виїжджати на евакуацію до Куп'янська.

Як повідомлялося, 1 грудня на Печерську в Києві сталася ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей.

Теги: волонтер Харків ДТП

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