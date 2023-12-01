Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка

В одній з областей кількість аварій з травмованими збільшилась більш ніж на третину

У період з січня по жовтень 2023 року в Україні зафіксовано понад 19 тис ДТП з травмованими та загиблими. Антирейтинг по аварійності на дорогах очолили Дніпропетровщина, Львівщина та Київщина, інформує платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот»

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За 10 місяців поточного року в Україні сталося 19 743 ДТП із загиблими та/або травмованими. 2 492 людини загинули внаслідок цих аварій, а ще 24 774 – отримали травми.

Найбільша кількість ДТП з травмованими та загиблими зафіксовано у:

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Дніпропетровській області – 1775

Львівській області – 1697

Київській області – 1631 ДТП.

Найсуттєвіше побільшало ДТП з травмованими та/або загиблими на Волині (+39%) – це майже в 1,4 рази більше, ніж за відповідний період 2021-го року. Також помітно зросла кількість аварій в Чернівецькій (+27%) та Кіровоградській (+26%) областях. Натомість на Тернопільщині та Харківщині аварій стало менше: на 11% та 10% відповідно.

Нагадаємо, в Україні можуть збільшитися штрафи для водіїв. Крім того, може з’явитися відповідальність за дії, які нині не вважаються порушенням. Народний депутат і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті.

До слова, Патрульна поліція звернулася до водіїв із попередженням у зв'язку з настанням холодів. Зокрема, їх попросили уважно перевіряти свої автівки, тому що під ними можуть ховатись тварини.