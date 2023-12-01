Головна Техно Авто
search button user button menu button

Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка
За десять місяців в Україні зафіксовано понад 19 тис ДТП
фото: ДСНС

В одній з областей кількість аварій з травмованими збільшилась більш ніж на третину

У період з січня по жовтень 2023 року в Україні зафіксовано понад 19 тис ДТП з травмованими та загиблими. Антирейтинг по аварійності на дорогах очолили Дніпропетровщина, Львівщина та Київщина, інформує платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот»

За 10 місяців поточного року в Україні сталося 19 743 ДТП із загиблими та/або травмованими. 2 492 людини загинули внаслідок цих аварій, а ще 24 774 – отримали травми.

Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка фото 1

Найбільша кількість ДТП з травмованими та загиблими зафіксовано у:

  • Дніпропетровській області – 1775
  • Львівській області – 1697
  • Київській області – 1631 ДТП.

Найсуттєвіше побільшало ДТП з травмованими та/або загиблими на Волині (+39%) – це майже в 1,4 рази більше, ніж за відповідний період 2021-го року. Також помітно зросла кількість аварій в Чернівецькій (+27%) та Кіровоградській (+26%) областях. Натомість на Тернопільщині та Харківщині аварій стало менше: на 11% та 10% відповідно.

Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка фото 2

Нагадаємо, в Україні можуть збільшитися штрафи для водіїв. Крім того, може з’явитися відповідальність за дії, які нині не вважаються порушенням. Народний депутат і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті.

До слова, Патрульна поліція звернулася до водіїв із попередженням у зв'язку з настанням холодів. Зокрема, їх попросили уважно перевіряти свої автівки, тому що під ними можуть ховатись тварини.

Читайте також: Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв
Теги: ДТП Львівщина статистика Київщина аварія Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала вранці Київ
11 листопада, 09:26
Внаслідок ДТП є двоє травмованих
На Київщині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є травмовані
13 листопада, 15:00
Поки невідомо, чим ворог атакував Дніпропетровщину
Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту в Кривому Розі
7 листопада, 13:04
Через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цю пору
Окупанти пошкодили газову інфраструктуру в двох областях України
7 листопада, 14:02
Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду
Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду
23 листопада, 14:57
Водій за кермом був тверезим
На Рівненщині автомобіль врізався в блокпост: є постраждалі
22 листопада, 13:46
Водій карети швидкої допомоги рухався з увімкненими проблисковими маячками синього кольору
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
24 листопада, 12:24
В автокатастрофі у Польщі загинули троє українців
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
19 листопада, 14:38
Поліція вважає, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням
У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами
Вчора, 16:10

Авто

Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка
Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка
Виробництво акумуляторів під загрозою? Китай обмежив експорт рідкісного мінералу
Виробництво акумуляторів під загрозою? Китай обмежив експорт рідкісного мінералу
Українці можуть обміняти чи відновити водійське посвідчення ще в одній країні
Українці можуть обміняти чи відновити водійське посвідчення ще в одній країні
Українські водії б'ють на сполох через зникнення автогазу на АЗС
Українські водії б'ють на сполох через зникнення автогазу на АЗС
МВС повідомило, як українцям скласти теоретичний іспит без навчання в автошколі
МВС повідомило, як українцям скласти теоретичний іспит без навчання в автошколі
Туреччина продемонструвала свій фрегат нового покоління (фото, відео)
Туреччина продемонструвала свій фрегат нового покоління (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
38K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
36K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
33K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
17K
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус
7207
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua