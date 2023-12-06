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Пасажир залишився без ніг: На Одещині поліцейський напідпитку скоїв ДТП (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пасажир залишився без ніг: На Одещині поліцейський напідпитку скоїв ДТП (фото)
Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги
фото: пресслужба ДБР

Правоохоронець перебуваючи за кермом з ознаками сп'яніння здійснив зіткнення з вантажівкою

Державне бюро розслідувань розпочало провадження за фактом ДТП на Одещині за участі правоохоронця з ознаками сп’яніння. Аварія сталася 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Як зазначається, ДТП сталася поблизу села Єреміївка.

За попередніми даними слідства, правоохоронець перебуваючи за кермом з ознаками сп'яніння здійснив зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку. Джерела УП уточнюють, що йдеться про поліцейського.

Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано. На місце ДТП виїхали працівники ДБР.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

Раніше повідомлялося, що у Києві п’яний водій спричинив ДТП, внаслідок аварії є загиблі.

Теги: Одещина ДТП аварія

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