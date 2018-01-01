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    Справа Ноздровської: клопотання про запобіжний захід підозрюваному вже в суді

    У суді не надають інформацію про особу підозрюваного у вбивстві юристки
    Клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської надійшло до Вишгородського районного суду. Про це журналістам повідомили у прес-службі суду. Наразі клопотання потрапило на авторозподіл, під час якого система визначить суддю, що розглядатиме це питання. [READ_MORE] Водночас у суді не надають
    • Сьогодні, 15:56
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    У суді не надають інформацію про особу підозрюваного у вбивстві юристки

    Клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської надійшло до Вишгородського районного суду.

    Про це журналістам повідомили у прес-службі суду.

    Наразі клопотання потрапило на авторозподіл, під час якого система визначить суддю, що розглядатиме це питання.

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    Водночас у суді не надають інформації про особу підозрюваного, повідомляє Укрінформ.

    Варто зазначити, що попередньо засідання Вишгородського райсуду з цього питання анонсувалося на 14 годину.

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

    Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. 

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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