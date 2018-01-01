Справа Ноздровської: клопотання про запобіжний захід підозрюваному вже в суді
- Сьогодні, 15:56
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У суді не надають інформацію про особу підозрюваного у вбивстві юристки
Клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської надійшло до Вишгородського районного суду.
Про це журналістам повідомили у прес-службі суду.
Наразі клопотання потрапило на авторозподіл, під час якого система визначить суддю, що розглядатиме це питання.
Водночас у суді не надають інформації про особу підозрюваного, повідомляє Укрінформ.
Варто зазначити, що попередньо засідання Вишгородського райсуду з цього питання анонсувалося на 14 годину.
Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.
Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться.
У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.