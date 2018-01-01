Підозрюваний у вбивстві Ноздровської розповів подробиці злочину - ЗМІ

Як повідомляють джерела ЗМІ, деталі вбивства були встановлені в ході проведення слідчого експерименту та допиту підозрюваного

Затриманий за підозрою в убивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський розповів про деякі подробиці скоєного злочину. Як повідомляють джерела Insider, деталі вбивства були встановлені в ході проведення слідчого експерименту та допиту підозрюваного. За словами співрозмовника, Россошанський розповів, що діяв самотужки та



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Акція протесту проти вбивства Ірини Ноздровської у Києві

Як повідомляють джерела ЗМІ, деталі вбивства були встановлені в ході проведення слідчого експерименту та допиту підозрюваного

Затриманий за підозрою в убивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський розповів про деякі подробиці скоєного злочину.

Як повідомляють джерела Insider, деталі вбивства були встановлені в ході проведення слідчого експерименту та допиту підозрюваного.

За словами співрозмовника, Россошанський розповів, що діяв самотужки та повідомив, що вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

«Під час допиту він сказав що на зупинці відбулась сварка, після чого він дістав ніж, та завдав потерпілій ударів у шию. Після скоєння злочину він відтягнув її до річки, одежу на якій залишились каплі крові, спалив у себе вдома у пічці», - скзазало джерело.

За його словами, Россошанський був затриманий 8 січня за ст.208 КПК України, цього ж дня йому вручено підозру за ч 1. ст 115 КК (Умисне вбивство).

Запобіжний захід для Россошанського суд обиратиме 9 січня. Обвинувачення проситиме для підозрюваного тримання під вартою. За цією статтею альтернативи внесення застави не передбачено.

У понеділок ввечері глава МВС Арсен Аваков повідомив, що інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.