Професійно та без істерик. Поліція розкрила вбивство юристки Ірини Ноздровської
- Сьогодні, 12:01
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Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність
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Убийство Ирины Ноздровской раскрыто.
Профессионально, без истерик и в сжатые сроки.
Не смотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях.
Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты.
Преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - «топтуны», сотрудники информационной-аналитических служб, прокуроры.
Полиции надо помогать, а не мешать постоянными целенаправленные провокациями и подогретыми истериками в социальных сетях.
Теперь по сути дела.
Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.
Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.
Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.
Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно.
Теперь подозреваемого ждёт суд и длительное тюремное заключение.
Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду.
Возможно, когда-нибудь писатели или кинорежисеры увековечат эту трагедию двух сестёр, достойную пера Фёдора Достоевского и Агаты Кристи в назидание потомкам.
Приношу мои соболезнования родным и близким Ирины Ноздровской.
Ее убийцу настигнет возмездие!
P. S. «Месть не возвращает утерянного, а лишь отнимает еще больше».
Цитата не известного автора...
Джерело: блог Антона Геращенко