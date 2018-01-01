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    Думки вголос

    Професійно та без істерик. Поліція розкрила вбивство юристки Ірини Ноздровської

    Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність
    Мовою оригіналу Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки. Не смотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях. Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты. Преступления
    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка
    Ірина Ноздровська
    Ірина Ноздровська

    Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність

    Мовою оригіналу

    Убийство Ирины Ноздровской раскрыто.

    Профессионально, без истерик и в сжатые сроки.

    Не смотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях.

    Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты.

    Преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - «топтуны», сотрудники информационной-аналитических служб, прокуроры.

    Полиции надо помогать, а не мешать постоянными целенаправленные провокациями и подогретыми истериками в социальных сетях.

    Теперь по сути дела.

    Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.

    Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.

    Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.

    Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно.

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    Теперь подозреваемого ждёт суд и длительное тюремное заключение.

    Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду.

    Возможно, когда-нибудь писатели или кинорежисеры увековечат эту трагедию двух сестёр, достойную пера Фёдора Достоевского и Агаты Кристи в назидание потомкам.

    Приношу мои соболезнования родным и близким Ирины Ноздровской.

    Ее убийцу настигнет возмездие!

    P. S. «Месть не возвращает утерянного, а лишь отнимает еще больше».

    Цитата не известного автора...

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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