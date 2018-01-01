Професійно та без істерик. Поліція розкрила вбивство юристки Ірини Ноздровської

Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність

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Убийство Ирины Ноздровской раскрыто.

Профессионально, без истерик и в сжатые сроки.

Не смотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях.

Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты.

Преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - «топтуны», сотрудники информационной-аналитических служб, прокуроры.

Полиции надо помогать, а не мешать постоянными целенаправленные провокациями и подогретыми истериками в социальных сетях.

Теперь по сути дела.

Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.

Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.

Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.

Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно.

Теперь подозреваемого ждёт суд и длительное тюремное заключение.

Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду.

Возможно, когда-нибудь писатели или кинорежисеры увековечат эту трагедию двух сестёр, достойную пера Фёдора Достоевского и Агаты Кристи в назидание потомкам.

Приношу мои соболезнования родным и близким Ирины Ноздровской.

Ее убийцу настигнет возмездие!

P. S. «Месть не возвращает утерянного, а лишь отнимает еще больше».

Цитата не известного автора...