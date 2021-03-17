Справа Приватбанку. Суд не дав дозвіл на арешт майна Дубілета

До подачі в суд клопотання про арешт майна Олександр Дубілет встиг переписати його частину на інших осіб

Вищий антикорупційний суд України не дав дозвіл на арешт майна колишнього глави правління Приватбанку Олександра Дубілета, який підозрюється у зловживаннях і перебуває у розшуку.

Про це Українським Новинам повідомила спікер ВАКС Олеся Чемерис.

«(Апеляція ВАКС) залишила чинними всі наші рішення», – сказала вона.

Спікер уточнила, що мова йде про рішення про відмову в арешті майна Дубілета.

Мотивацію такого рішення ВАКС вона не уточнила.

Водночас як повідомило Українським Новинам джерело в правоохоронних органах, до подачі в суд клопотання про арешт майна Дубілет встиг переписати його частину на інших осіб.

Те ж саме зробив і колишній заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко, який вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 52 млн грн.

Нагадаємо, днями Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топ-менеджменту комерційного Приватбанку за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Наприкінці лютого НАБУ вже повідомляло про підозру Дубілету.

23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».