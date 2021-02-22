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    Справа Приватбанку. Фігурант хотів втекти до Відня, інформацію про підозру «злили»

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    <span>Колишній перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко</span> - Справа Приватбанку. Фігурант хотів втекти до Відня, інформацію про підозру «злили»
    Колишній перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко
    Фото: Володимир Яценко/Facebook

    Інформацію про підозру Яценку було злито фактично одразу

    Між підписанням підозри колишньому заступнику голови правління Приватбанку та спробую фігуранта залишити Україну на чартері минуло лише півтори години. Це свідчить про «злив» інформації. Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в мережі Facebook.

    «Це значить, що інформацію про підозру було злито фактично одразу. Не втік фігурант з України виключно чудом. Поняття не маю, як Ситнику вдалося посадити в Борисполі чартер, який терміново вилетів з Дніпра у Відень. Я так розумію, що не підписаними залишаються набагато важливіші підозри, фігуранти яких точно не ідіоти і розуміють, що буде далі», – сказав Шабунін.

    За його словами, їхня втеча повністю ляже на керівництво прокуратури, яке зволікає з підписання решти документів.

    Генпрокурор Ірина Венедіктова вже визнала, що фігурант справи Приватбанку намагався втекти до Австрії після «зливу» інформації з Офісу генерального прокурора. Цей факт мають намір розслідувати окремо.

    «Дізналася про надзвичайну важливу новину – ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців «зливаються», що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цей раз», – зазначила вона.

    Генпрокурор уточнила, що про підозри знало дуже вузьке коло людей. «Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління Приватбанку, в якийсь дивний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям, літак здійснив посадку в «Борисполі». Фініта», – додала Венедіктова.

    У вівторок, 22 лютого, українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. Зокрема у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

    Читайте також: Затримання топменеджера Приватбанку. Що відомо про спецоперацію в «Борисполі»
    Теги: Ігор Коломойський Генпрокурор банки Приватбанк Ірина Венедіктова
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