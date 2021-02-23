Справа Приватбанку. НАБУ повідомило про підозру Дубілету

На момент націоналізації Приватбанку Олександр Дубілет обіймав посаду голови правління

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомило про підозру колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету, проте документ надіслали поштою. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

Також підозрюваною у справі є колишня керівниця одного з підрозділів банку. Документи підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

У вівторок, 23 лютого, трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».