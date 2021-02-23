  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Справа Приватбанку. НАБУ повідомило про підозру Дубілету

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Колишні топменеджери Приватбанку підозрюються у розтраті 136 млн грн - Справа Приватбанку. НАБУ повідомило про підозру Дубілету
    Колишні топменеджери Приватбанку підозрюються у розтраті 136 млн грн
    Фото з відкритих джерел

    На момент націоналізації Приватбанку Олександр Дубілет обіймав посаду голови правління

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомило про підозру колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету, проте документ надіслали поштою. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

    Також підозрюваною у справі є колишня керівниця одного з підрозділів банку. Документи підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    У вівторок, 23 лютого, трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

    Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

    22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

    Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

    Читайте також: Перерваний політ банкіра Яценка. Як реанімується справа «Привата»
    Теги: НАБУ Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies