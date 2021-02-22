Перерваний політ банкіра Яценка. Як реанімується справа «Привата»

Затримання екстопменеджера Приватбанку дає владі нові козирі у торгах з норовливим Коломойським

У справі націоналізованого Приватбанку – новий поворот. Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» Національне антикорупційне бюро та Державіаслужба посадили літак, на борту якого перебував колишній перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко. Чартер вилетів з Дніпра та прямував до Відня, але його вдалося розвернути буквально перед кордоном. НАБУ розповсюдило інформацію, що генпрокурор Ірина Венедиктова погодила повідомлення про підозру ексзаступнику голови правління Приватбанку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України. В цій статті йдеться про «привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», а її п’ятий пункт передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

НАБУ не дало Володимиру Яценку перетнути державний кордон. Він хотів втекти?

Яценко працював в Приватбанку ще до його націоналізації в 2016 році і, як відомо, до колишнього менеджменту банку виникло багато питань. Компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ця установа була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум $5,5 млрд. Їх згодом довелось покривати державі, що рятувала найбільший банк країни від банкрутства. Наприкінці 2020 року НАБУ підготувало і передало до Офісу генпрокурора проєкти підозр фігурантам справи Приватбанку. І от перші результати цього.

В свою чергу колишні акціонери та топ-менеджери банку вважають, що актив та гроші, які були на його рахунках, держава безпідставно «віджала», та оскаржують процедуру ball-in, згідно з якою відбулася примусова конвертація їхніх депозитів у нові акції банку. Один з таких позивачів – Яценко, який до націоналізації володів 0,3% акцій «Привату». Власне, він особисто звинувачував Нацбанк в тому, що той надто піддався на публікації інтернет-видань та інші непрямі ознаки, коли визначав пов’язаних з Приватбанком отримувачів кредитів. А саме велика частка пов’язаних осіб в кредитному портфелі установи і була однією з головних претензій НБУ до колишнього менеджменту.

Наразі Яценко також не далекий від банківського бізнесу. Він володіє 17,18% ТОВ «Фінтех бенд», яке розробляло популярний проєкт monobank – продукт колишніх менеджерів Приватбанку. Всі засновники «Фінтеху» прописані в Дніпропетровській області, звідки свого часу «Приват» і почав свою експансію.

Як і деякі інші колишні «приватівці», Яценко давно жив на кілька країн. У ЗМІ повідомлялось, що він багато подорожує з України до Женеви та Відня. І дійсно – той же літак UR-WRR з Яценком на борту, який було затримано в «Борисполі», кілька днів тому літав до Швейцарії. Чи то «перерваний політ» відносився до планових, чи то, підозрюючи недобре, банкір збирався залишити Україну надовго, але тепер йому доведеться трохи побути без улюбленого альпійського повітря.

Літак завернули на кордоні. Карта польоту чартера з Яценком на борту

«Всезнаючий», коли йдеться про справи НАБУ, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко вважає, що Яценко хотів втекти до Австрії і якби йому це вдалося, Україна втратила б ключового свідка. Він порадив Яценку надати свідчення на своїх безпосередніх керівників, маючи на увазі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського, який продовжує контролювати в Україні свою бізнес- та медіаімперії та намагається зберегти вплив на політику.

Генпрокурор Ірина Венедиктова оперативно відреагувала на затримання банкіра. Вона розродилася постом у «фейсбуці» і пообіцяла ще багато своїх підписів на різних підозрах. Щодо цієї конкретної справи вона заявила, що особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі. При цьому, з одного боку, генпрокурор зауважила, що її не влаштовували перспективи представлення обвинувачення по справі «Привату» в суді. Інакше кажучи, справа просто може розвалитися, як це вже ставалось з багатьма такими гучними показовими затриманнями. З іншого боку, Венедиктова запевнила, що не підписала б підозру, якби не побачила достатньої кількості зібраних доказів.

Яценко володіє 17,18% ТОВ «Фінтех бенд», яке розробляло популярний проєкт monobank

Наразі важко припускати, чим завершиться справа проти Яценка і чи вдасться НАБУ витрусити з нього цікаву інформацію про «велику рибу». Але освячене ручним для Банкової Офісом генпрокурора затримання екстопменеджера «Привату» на фоні виключення з провладної фракції близького до олігарха нардепа Олександра Дубінського складаються в не дуже приємний пазл для Коломойського. Чи стане затримання Яценка зайвим приводом для торгів з норовливим олігархом, який веде свої ігри в парламенті через підконтрольних нардепів, – побачимо. Та найцікавіше в гучній справі «хто довів «Приват» до ручки» – ще попереду.

Павло Вуєць, «Главком»