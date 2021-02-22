  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Справа Приватбанку. Якби НАБУ чи «Укреарорух» забарилися на 10 хвилин, Яценко би втік – Бутусов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку - Справа Приватбанку. Якби НАБУ чи «Укреарорух» забарилися на 10 хвилин, Яценко би втік – Бутусов
    Українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку
    Фото: НАБУ

    Чартер із Яценком розвернули під Львовом

    Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль. Про деталі резонансного затримання розповів Юрій Бутусов на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За словами Бутусова, Венедіктова запросила одного з процесуальних керівників у справі про розкрадання коштів Приватбанку, прокурора САП Ігоря Щура й запропонувала йому підписати підозру Яценку. Щур підписувати підозру відмовився. Тоді Венедіктова взяла відповідальність на себе і підписала підозру особисто. Майже відразу стався витік інформації, а Яценко запланував виліт з України.

    «Однак НАБУ поставило на Яценка «сторожок» – і детектив НАБУ Олександр Скомаров, який веде справу Приватбанку, отримав незабаром інформацію про виліт від Держприкордонслужби. Скомаров миттєво відреагував – подзвонив в «Украерорух і зажадав терміново заборонити виліт з України літака з тепер уже підозрюваним Яценком. Літак у цей момент пролетів Кропивницький. «Украерорух» попросив підтвердження рішення. І тоді директор НАБУ Артем Ситник зателефонував по спецзв’язку голові «Украероруху» й підтвердив повноваження детектива. Чартер із Яценком розвернули під Львовом. Диспетчер скасував коридор для повітряного судна й направив літак в аеропорт Бориспіль», – розповів Бутусов.

    За його словами, якби Держприкордонслужба, НАБУ, чи Укреарорух забарилися всього на 10 хвилин, то літак із Яценком покинув би повітряний простір України і його повернення було би неможливим.

    «Яценко у такому випадку був би поза досяжністю НАБУ, і потрібна була б довга процедура екстрадиції, яку, до слова, здійснюють далеко не всі країни», – сказав Бутусов.

    Траєкторія польоту Яценка
    Траєкторія польоту Яценка

    У вівторок, 22 лютого, українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

    Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

    Теги: Ігор Коломойський Держприкордонслужба НАБУ Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies