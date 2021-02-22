Справа Приватбанку. Якби НАБУ чи «Укреарорух» забарилися на 10 хвилин, Яценко би втік – Бутусов

Чартер із Яценком розвернули під Львовом

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль. Про деталі резонансного затримання розповів Юрій Бутусов на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Бутусова, Венедіктова запросила одного з процесуальних керівників у справі про розкрадання коштів Приватбанку, прокурора САП Ігоря Щура й запропонувала йому підписати підозру Яценку. Щур підписувати підозру відмовився. Тоді Венедіктова взяла відповідальність на себе і підписала підозру особисто. Майже відразу стався витік інформації, а Яценко запланував виліт з України.

«Однак НАБУ поставило на Яценка «сторожок» – і детектив НАБУ Олександр Скомаров, який веде справу Приватбанку, отримав незабаром інформацію про виліт від Держприкордонслужби. Скомаров миттєво відреагував – подзвонив в «Украерорух і зажадав терміново заборонити виліт з України літака з тепер уже підозрюваним Яценком. Літак у цей момент пролетів Кропивницький. «Украерорух» попросив підтвердження рішення. І тоді директор НАБУ Артем Ситник зателефонував по спецзв’язку голові «Украероруху» й підтвердив повноваження детектива. Чартер із Яценком розвернули під Львовом. Диспетчер скасував коридор для повітряного судна й направив літак в аеропорт Бориспіль», – розповів Бутусов.

За його словами, якби Держприкордонслужба, НАБУ, чи Укреарорух забарилися всього на 10 хвилин, то літак із Яценком покинув би повітряний простір України і його повернення було би неможливим.

«Яценко у такому випадку був би поза досяжністю НАБУ, і потрібна була б довга процедура екстрадиції, яку, до слова, здійснюють далеко не всі країни», – сказав Бутусов.

Траєкторія польоту Яценка

У вівторок, 22 лютого, українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».