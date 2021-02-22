Затримання топменеджера Приватбанку. Що відомо про спецоперацію в «Борисполі»

Яценку інкримінують привласнення й розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем

У вівторок, 22 лютого, українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. Зокрема у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Що трапилося

Літак летів із Дніпра, а в «Борисполі» його посадили у зв’язку зі спецоперацією, яка пов’язана зі справою Приватбанку. Люди, які летіли на цьому борту, не виходили з літака. На борту перебував колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, колишньому заступнику голови правління банку оголосили про підозру. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Підозру погодила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Водночас в НАБУ не називають ім’я затриманого. Там зазначили, що чоловік планував залишити Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Його літак екстрено посадили в аеропорту «Бориспіль», де пройшли невідкладні слідчі дії.

Хто такий Володимир Яценко

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Володимир Яценко є співвласником компанії «Фінтех Бенд» – розробника українського онлайн-банку Monobank.

Під час роботи в «ПриватБанку» до його націоналізації відповідав за корпоративний VIP-бізнес. Він володів 0,3236% акцій банку.

У 2019 році Яценко разом із іншими менеджерами-власниками акцій, зокрема, Тимуром Новіковим, Олегом Гороховським, Тетяною Гур'євою та Людмилою Шмальченко, позивалися проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, Мінфіну та державного Приватбанку. Вони оскаржували процедуру ball-in, згідно з якою відбулася примусова конвертація їхніх депозитів у нові акції банку, які були випущені під час націоналізації.

Деталі про літак

На фото, опублікованому НАБУ з «Борисполя» під час затримання Яценка, видно бортовий номер літака – UR-WRR.

Згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден, літак Hawker 800XP обслуговує авіакомпанія «Роза вітрів», яку пов’язують із бізнесменом Ігорем Коломойським. Безпосереднім власником судна значиться кіпрська компанія VISKONA INVESTMENTS LTD.

За інформацією сервісу FlightAware, 11 лютого цей же борт вилетів із Дніпра до Женеви, а 16 лютого повернувся назад тим же маршрутом.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Національні антикорупційне бюро України підготувало і передало до Офісу генпрокурора проєкти підозр фігурантам справи Приватбанку.

Приватбанк націоналізували в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Розслідування агентства Kroll показало, що Приватбанк був «об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій щонайменше протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в $5,5 млрд».