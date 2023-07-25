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Справа Венедіктової. Слідство «забуло» пароль від телефону з доказами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа Венедіктової. Слідство «забуло» пароль від телефону з доказами
Телефон не належить ексгенеральному прокурору, але на ньому «мали б бути» збережені записи, що стосуються розмов Венедіктової
фото з відкритих джерел

За версією прокурорів, телефон зберігався «подалі від Києва» через війну

У провадженні щодо втручання у діяльність колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової був присутній мобільний телефон. На ньому могли бути записи розмов, які невстановлені особи могли б використовувати для тиску на посадовицю. Водночас правоохоронці та експерт заявляли, що «забули» пароль та зміст цих розмов, розповів міністр внутрішніх справ Олександр Клименко в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

Як каже Клименко, телефон не належить ексгенеральному прокурору, але на ньому «мали б бути» збережені записи, що стосуються розмов Венедіктової. Він зауважив, що зміст цих розмов йому наразі невідомий.

За словами міністра МВС, після призначення на посаду йому вдалося ознайомився з провадженням за фактом втручання в діяльність генпрокурора. У цьому провадженні точно був телефон, на якому є записи розмов.

За версією прокурорів, телефон зберігався «подалі від Києва» через війну.

«Після того, як за кілька днів телефон усе ж з’явився у матеріалах кримінального провадження, він був заблокований, а пароль від телефону зник», – заявив Клименко.

За словами прокурорів, вони або не слухали записів з нього перед тим як відправити на експертизу, або «просто забули їхній зміст», стверджує міністр.

Крім того, експерт, який проводив експертизу, також «не пам'ятає» пароль, зміст розмов «не пригадує», і «не може пояснити», чому зміст розмов не відображено у самій експертизі.

За словами міністра, детективи НАБУ теж «нічого не змогли пояснити» як щодо телефону, так і щодо провадження загалом. Це відбулось ще до призначення нового директора Бюро.

Після встановлення цих фактів групу прокурорів і детективів було змінено, а телефон передали до НАБУ, де його змогли розблокувати. За інформацією Клименка, ексгенерального прокурора «так і не допитали» щодо деталей та обставин по цій справі.

Наразі телефон розблокований, з ним працює слідство. Клименко зауважив, що у справі дійсно «дуже багато дивних збігів», що схожі на закономірності. Він припустив, що по цій справі також доведеться розслідувати дії детективів і прокурора.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову від посади своїм указом від 17 липня. Тоді Зеленський сказав, що «конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені».

Нагадаємо, у січні цього року Ірину Венедіктову викликали на допит НАБУ. За даними ЗМІ, приводом для допиту Венедіктової могла стати справа про можливе втручання ексгенпрокурора в діяльність прокурора Андрія Любовича у справі колишнього голови ОАСК Вовка.

Теги: Генпрокурор НАБУ САП Ігор Клименко Ірина Венедіктова

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