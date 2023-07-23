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Зрадник Царьов розказав, де зараз мешкає Янукович

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зрадник Царьов розказав, де зараз мешкає Янукович
За словами Царьова, Янукович не бідує
фото з відкритих джерел

Президент-утікач має особняк у Підмосков’ї

Зрадник та колаборант Олег Царьов розповів, де зараз мешкає президент-утікач Віктор Янукович. Про це інформують російські ЗМІ.

Він спростував інформацію про те, що Янукович володів будинком у підмосковному селищі Шервуд, який днями захоплював стрілець. За словами Царьова, Янукович лише орендував особняк протягом деякого часу після того, як приїхав з Ростова.

«Думаю, що якби це був будинок Януковича, то він не стояв би пустим. Він має будинок у Підмосков'ї, але де саме, я ніколи не цікавився. До нього їздять колишній генпрокурор України Пшонка, колишній голова його адміністрації Клюєв, Якименко – ексначальник СБУ. Ці люди не спілкуються з пресою, і я з ними не спілкуюсь», – зазначив Царьов, наголосивши, що зараз Янукович проживає у Підмосков’ї.

Царьов також додав, що крім нерухомості неподалік Москви експрезидент України володіє найбільшим та одним із найкращих мисливських господарств у Сочі, заради якого він «відхопив» частину заповідника. За його словами, туди часто приїжджають друзі-мисливці Януковича.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році.

Раніше суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл Майдану.

Теги: Генпрокурор Віктор Янукович арешт прокурор Олег Царьов президент будинок

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