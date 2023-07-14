Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині
Підозрюваний у корупції колишній топпосадовець нині служить у війську
фото з сайту Тернопільської ОВА

Антикорупційний суд звільнив від електронного браслету експершого заступника начальника Тернопільської ОВА

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула рішення суду першої інстанції і дозволила ключовому фігуранту корупційної справи, колишньому заступнику начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку не носити електронного браслета і вільно пересуватися за межі області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Отже, Феміда частково задовольнила клопотання адвоката експосадовця. Крім цього, сторона захисту переконувала суд: начебто Ігор Дем’янчук не вимагав хабарів у приватного підприємця. За версією адвоката, впродовж 2022-2023 років експерший заступник начальника Тернопільської ОВА брав участь у будівництві полігону в селі Дубівці за кошти волонтерів. І буцімто власник ТОВ «Авакс Проф», який є заявником у цьому кримінальному провадженні, неодноразово виявляв ініціативу щодо фінансової допомоги. Зокрема, бізнесмен пропонував фінансувати будівництво стрільбища за рахунок частини бюджетних коштів, які він отримував за підряди.

Додамо, що Ігоря Дем’янчука було звільнено з обласної військової адміністрації, наразі він служить у військовій частині на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва.

Водночас, за даними НАБУ, саме Ігор Дем’янчук добивався у власника ТОВ «Авакс Проф»«подяки за 2022 рік». Загалом, корупційні апетити Дем’янчука, як стверджує слідство, були такими:

  • 162,78 тис. грн (10% від суми 1,62 млн грн) – оплата робіт за договором №262 від 27 вересня 2015 року;
  • 85,66 тис. грн (7% від суми 1,22 млн грн грн) – оплата робіт за договором №261 від 21 вересня 2021 року;
  • 1,1 млн грн (5% від суми 22 млн грн) – оплата робіт за договору №4 від січня 2022 року.

Таким чином, загальна сума хабаря становила 1,34 млн грн.

Однак вмішався ще один заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук. 23 лютого 2023 року у бесіді з Дем’янчуком та власником ТОВ «Авакс Проф» посадовець підвищив суму хабаря до 1,79 млн грн. За його словами, підрядник має докинути не 5%, а 7% від проплат за експлуатаційне утримання доріг.

Всього посадовці Тернопільської ОВА одержали 600 тис. грн хабаря від ТОВ «Авакс Проф».

Крім цього, у березні 2023 року власник ТОВ «Авакс Проф» знову прийшов до кабінету голови обласної ради. У ході розмови з Михайлом Головком бізнесмен повідомив про вказівку начальника ОВА Володимира Труша ліквідувати борг за виконані дорожні роботи на суму 6,12 млн грн. Голова облради одразу набрав керівника ОВА, який підтвердив: кошти пустять, якщо не буде заперечень з боку казначейства.

Також під час спілкування з Михайлом Головком підприємець озвучив відсотки «відкатів», які одержить кожен із топпосадовців. Зокрема, голові облради начебто мало перепасти 5%.

Варто наголосити, що у 2022 році ТОВ «Авакс Проф» отримало 24,88 млн грн бюджетних коштів від департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА за виконані роботи.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.

Читайте також: Із тюрми – на фронт. Шанс для патріотів чи порятунок для злодіїв?
Теги: бюджет НАБУ війна гроші Тернопільщина корупція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дружини російських вбивць називають своїх чоловіків «захисниками»
Дружини російських «мобіків» знову скаржаться, що їхніх чоловіків відправили на забій
2 липня, 17:19
Гіршого царства, мабуть, не було в людській історії
Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності
25 червня, 19:19
Жоден військовий злочинець не уникне покарання
Український «Моссад» вже успішно ліквідовує ворогів України
21 червня, 16:30
Укриття врятувало життя багатьом людям під час удару по Херсону
Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених
17 червня, 08:45
Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових
Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника
23 червня, 12:30
Спецоперація
У Росії донські козаки ведуть боротьбу з коноплями
6 липня, 11:54
Результати нічної атаки на Львів
Співачка Христина Соловій повідомила, що росіяни пошкодили її житло
6 липня, 08:45
Окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права
Дитячі оздоровчі табори на Луганщині заповнені пораненими окупантами
4 липня, 07:37
Хасіс достроково залишив посаду заступника голови «Сбербанку»
Британія зняла санкції з колишнього заступника голови російського банку
7 липня, 06:17

Кримінал

«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині
«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині
З’явилися нові факти підривної діяльності митрополита Павла проти України (фото, відео)
З’явилися нові факти підривної діяльності митрополита Павла проти України (фото, відео)
САП скоротила прокурора, який був процесуальним керівником у справі Князєва
САП скоротила прокурора, який був процесуальним керівником у справі Князєва
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
Суд у Сербії відмовив в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова
Суд у Сербії відмовив в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова
Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото)
Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
32K
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
21K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
19K
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
11K
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
6150
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту