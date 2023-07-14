«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині

Антикорупційний суд звільнив від електронного браслету експершого заступника начальника Тернопільської ОВА

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула рішення суду першої інстанції і дозволила ключовому фігуранту корупційної справи, колишньому заступнику начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку не носити електронного браслета і вільно пересуватися за межі області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Отже, Феміда частково задовольнила клопотання адвоката експосадовця. Крім цього, сторона захисту переконувала суд: начебто Ігор Дем’янчук не вимагав хабарів у приватного підприємця. За версією адвоката, впродовж 2022-2023 років експерший заступник начальника Тернопільської ОВА брав участь у будівництві полігону в селі Дубівці за кошти волонтерів. І буцімто власник ТОВ «Авакс Проф», який є заявником у цьому кримінальному провадженні, неодноразово виявляв ініціативу щодо фінансової допомоги. Зокрема, бізнесмен пропонував фінансувати будівництво стрільбища за рахунок частини бюджетних коштів, які він отримував за підряди.

Додамо, що Ігоря Дем’янчука було звільнено з обласної військової адміністрації, наразі він служить у військовій частині на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва.

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Водночас, за даними НАБУ, саме Ігор Дем’янчук добивався у власника ТОВ «Авакс Проф»«подяки за 2022 рік». Загалом, корупційні апетити Дем’янчука, як стверджує слідство, були такими:

162,78 тис. грн (10% від суми 1,62 млн грн) – оплата робіт за договором №262 від 27 вересня 2015 року;

85,66 тис. грн (7% від суми 1,22 млн грн грн) – оплата робіт за договором №261 від 21 вересня 2021 року;

1,1 млн грн (5% від суми 22 млн грн) – оплата робіт за договору №4 від січня 2022 року.

Таким чином, загальна сума хабаря становила 1,34 млн грн.

Однак вмішався ще один заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук. 23 лютого 2023 року у бесіді з Дем’янчуком та власником ТОВ «Авакс Проф» посадовець підвищив суму хабаря до 1,79 млн грн. За його словами, підрядник має докинути не 5%, а 7% від проплат за експлуатаційне утримання доріг.

Всього посадовці Тернопільської ОВА одержали 600 тис. грн хабаря від ТОВ «Авакс Проф».

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Крім цього, у березні 2023 року власник ТОВ «Авакс Проф» знову прийшов до кабінету голови обласної ради. У ході розмови з Михайлом Головком бізнесмен повідомив про вказівку начальника ОВА Володимира Труша ліквідувати борг за виконані дорожні роботи на суму 6,12 млн грн. Голова облради одразу набрав керівника ОВА, який підтвердив: кошти пустять, якщо не буде заперечень з боку казначейства.

Також під час спілкування з Михайлом Головком підприємець озвучив відсотки «відкатів», які одержить кожен із топпосадовців. Зокрема, голові облради начебто мало перепасти 5%.

Варто наголосити, що у 2022 році ТОВ «Авакс Проф» отримало 24,88 млн грн бюджетних коштів від департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА за виконані роботи.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.