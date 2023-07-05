Слідство має з’ясувати, хто приніс вибухівку у Шевченківський райсуд – Клименко

Попередньо відомо, що вибух у приміщенні суду скоїв Ігор Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину у 2015 році

Ігор Клименко: «На даний момент ми не розуміємо, де були вибухові пристрої»

Наразі невідомо, яким чином вибуховий пристрій потрапив до будівлі Шевченківського райсуд Києва. Чи він вже був у приміщенні суду, коли прийшов зловмисник, чи був пронесений на засідання з’ясовуватиме слідство. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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«Питання, як проніс Гуменюк (підозрюваний Ігор Гуменюк - ред.) вибухові пристрої, буде з’ясовуватись у межах кримінального провадження, яке буде проводити главк міста Києва. На даний момент ми не розуміємо, де були вибухові пристрої – чи в залі, де він забарикадувався, чи в приміщенні туалету, чи, можливо, він якимось чином проніс із собою. Слідство дасть на це відповідь», – сказав глава МВС.

Нагадаємо, сьогодні ввечері 5 липня у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

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Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Також стало відомо, Ігор Гуменюк, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.