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Третина претендентів на посади в САП вживали наркотики – голова комісії Коваль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Третина претендентів на посади в САП вживали наркотики – голова комісії Коваль
За даними Коваль, 17 із 43 претендентів на посади в прокуратурі вживали чи вживають наркотичні засоби
фото з відкритих джерел

Голова комісії не уточнила, на які посади претендували конкурсанти, в яких виявили наркотики

Багато хто з конкурсантів на посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) має проблеми з наркотиками. Хтось вживав їх раніше, а хтось вживає і досі. Про це на своїй сторінці повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль.

За даними Коваль, поліграфологи, які тестували кандидатів, встановили, що 17 із 43 претендентів на посади в прокуратурі вживали чи вживають наркотичні засоби.

«У матеріалах Комісії зберігаються висновки, поліграми та відеозаписи досліджень. Складним був вибір», – розповіла голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Більше того, Коваль додала, що «кандидати організованими групами ходили на курси протидії поліграфу. Міжнародники на користь деяких кандидатів чинили тиск на поліграфологів».

Голова комісії також опублікувала посилання на законопроект №9454, згідно зі змінами до якого було запроваджено додаткові процедури «для зміцнення довіри суспільства до судової влади, що передбачає перевірку суддів на детекторі брехні». При цьому голова комісії не уточнила, на які посади поліграф виявив дані результати.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства «Спецжитлофонд».

Теги: САП наркотики поліграф

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