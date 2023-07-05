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Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, невстановлений зараз пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання

Після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«За попередньою інформацією, невстановлений зараз пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближуйтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу», – додав він.

Також за повідомленням пресслужби КМВА, вибух у Шевченківському суді столиці пролунав о 17.20. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Нагадаємо, сьогодні близько 18 год. у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

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Теги: вибух теракт Київ міністр Ігор Клименко

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