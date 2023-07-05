Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі

Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт

За попередньою інформацією, невстановлений зараз пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання

Після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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«За попередньою інформацією, невстановлений зараз пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближуйтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу», – додав він.

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Також за повідомленням пресслужби КМВА, вибух у Шевченківському суді столиці пролунав о 17.20. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Нагадаємо, сьогодні близько 18 год. у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.