НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

Трубіцин наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутата Київради Владислава Трубіцина. Чиновника звинувачують в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє пресслужбу НАБУ.

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«У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.

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Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію «Схем» про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова, проте зазначили, що це була ініціатива «іншої структури».