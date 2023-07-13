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НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина
Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
фото з відкритих джерел

Трубіцин наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутата Київради Владислава Трубіцина. Чиновника звинувачують в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє пресслужбу НАБУ.

«У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина. 

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію «Схем» про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова, проте зазначили, що це була ініціатива «іншої структури».

Теги: депутат Антикорупційний суд кордон розшук НАБУ

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