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НАБУ повідомило про підозру екснардепу Логвинському

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ повідомило про підозру екснардепу Логвинському
Справа «Золотого мандарину»: повідомлено про підозру екснардепу-організатору схеми
фото: Уніан

Наразі екснардеп перебуває за кордоном

Національне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Наразі екснардеп перебуває за кордоном.

Пресслужба не називає прізвище депутата. У матеріалах НАБУ він фігурує як «депутат Л.», але за повідомленням ЗМІ, обставини справи вказують саме на Георгію Логвинського.

Йдеться про виплату багатомільйонної компенсації на користь компанії «Золотий мандарин ойл» за 41 000 тонн мазуту, який у 2000-х роках компанія передала на зберігання Київенерго і не змогла повернути. За версією слідства, Логвинський придумав та протягом 2013-2016 роках реалізував схему, внаслідок якої борг приватної компанії довелося виплатити державі.

За даними слідчих, у вересні 2013 року представник «Золотого мандарину» за вказівкою Логвинського надіслав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ» заяву про стягнення з держбюджету 54,2 млн грн як невиплаченої заборгованості Київенерго за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалося органами виконавчої служби.

Насправді ж компанія не вживала заходів для стягнення цієї заборгованості, а напередодні звернення до Європейського суду з прав людини взагалі відступила права вимоги до Київенерго на користь іншої фірми, отримавши за це 54,2 млн грн. В заяві до Європейського суду цей факт приховали.

Далі колишній нардеп нібито домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду. На підставі цієї декларації Золотий мандарин отримав ще 54,2 млн грн, але цього разу вже з державного бюджету.

«Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвінського, колишнього народного депутата («Народний фронт») та чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Теги: депутат Народний фронт Київенерго фронт НАБУ САП суд

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