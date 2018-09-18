Суд залишив без змін запобіжний захід для Тамразова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-заступник голови правління «Укргазвидобування» Олексій Тамразов у суді, архівне фото

Апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах Тамразова, суд залишив без задоволення

Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського райсуду, згідно з якою колишньому першому заступнику голови правління «Укргазвидобування» Олексію Тамразову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 3 млн грн.

Про це інформує прес-служба суду.

«17 вересня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Тамразова О. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що 10 серпня суд першої інстанції задовольнив клопотання старшого слідчого Генпрокуратури і застосував до Тамразова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 3 мільйони гривень з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Тамразова О. – без задоволення», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

13 серпня друзі власника інтернет-видання Insider Олексія Тамразова, підозрюваного в спробі дачі прокурору хабара в розмірі 200 тис. доларів, внесли за нього 3 млн гривень застави.

23 серпня для колишнього заступника глави «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, якого підозрюють в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та розкраданні державного майна в особливо великих розмірах суд визначив розмір застави в 20 мільйонів гривень.

28 серпня стало відомо, що за екс-заступника глави «Укргазвидобування» Тамразова друзі внесли 20 млн грн застави.

Раніше повідомлялося, що рахунки Акціонерного товариства «Укргазвидобування» арештовано.