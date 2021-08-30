Харківські чиновники кілька років крали пенсії жителів окупованих територій

Чиновники «виплачували» пенсії громадянам, які мешкають в ОРДЛО, хоча насправді всі кошти осідали в кишенях зловмисників

Служба безпеки викрила схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій у Харківській області. Гроші мали б виплачувати жителям окупованих територій Донбасу, але насправді вони залишилися «у кишенях» чиновників. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що до оборудок із державними коштами причетні посадовці пенсійного фонду та банку. Користуючись службовим становищем, вони вносили неправдиву інформацію до бази даних.

Зокрема, чиновники змінювали інформацію про виплати пенсій громадянам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформлювали банківські картки й отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, уже померла.

За інформацією СБУ, така схема діяла протягом декількох років. За попередніми висновками фахівців, чиновникам вдалося привласнити приблизно 5 мільйонів гривень.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію, яка доводить багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

Двом учасникам схеми правоохоронці повідомили за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

До слова, до кінця року пенсії в Україні зростуть ще тричі: кому піднімуть виплати.

А у 2022 році обіцяґють п’ять етапів підвищення пенсій.

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