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    Кримінал

    Справжній трилер на Житомирщині: батьки спалили дочку і отримали грошову допомогу

    • Розсилка
    Справжній трилер на Житомирщині: батьки спалили дочку і отримали грошову допомогу
    Фото: Нацполіція

    Батьки спалили хвору дитину в печі і майже рік приховували злочин

    Батьки 5-річної дівчинки з Житомирської області, які спалили її тіло в печі, отримали грошову компенсацію в розмірі 43 тисяч гривень. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника пресслужби прокуратури Житомирської області Тетяну Гошу.

    П'ятирічна Даринка з народження страждала серйозними захворюваннями – у неї був вроджений правосторонній параліч Ерба і диплегія нижніх кінцівок. Її вилучили з рідної сім'ї, коли їй було півтора року і передали прийомним батькам, так як маля постійно били мати і вітчим. А через півроку Дашу вирішили повернути батькам.

    У серпні 2018 року вітчим Даші вдарив дівчинку по голові кулаком, вона впала, вдарилася об металеве ліжко і втратила свідомість. Через кілька годин дівчинка померла і батьки, щоб не втрачати матеріальну допомогу від держави, вирішили приховати її смерть. Мати спалила тіло дочки в печі, а попіл викинула у водойму.

    Через деякий час волонтери, а також прийомна мама дівчинки, у якої Даша прожила півроку, почали турбуватися і в будинок до горе-батьків нагрянули представники різних служб. Батьки зізналися у скоєнні злочину.

    Як розповіли в Житомирській прокуратурі, досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння вбивства 5-річної дівчинки у селі Листвин Овручанского району, а також за фактом шахрайства та підроблення офіційних документів з метою отримання соціальних виплат, завершено.

    Встановлено, що вітчим під час сварки вдарив 5-річну доньку кулаком по голові, від чого вона втратила свідомість і впала.

    «Мати, перебуваючи в злочинній змові з батьком, сприяючи скоєнню жорстокої розправи над дочкою, сховала тіло дівчинки. Виявивши, що дитина померла, батько в будинку розпалив вогонь у печі, спалив тіло дочки, а попіл і залишки викинув у річку», - сказано в матеріалах справи.

    Так як батьки приховали смерть дитини, а у неї був статус інвалідності, вони підробили документи і використовували їх для отримання соціальних виплат.

    «Таким чином, за завідомо підробленим офіційним документам вони протягом серпня 2018 - травня 2019 незаконно отримали з державного бюджету соціальну допомогу як малозабезпечена сім'я, а також допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю у віці до 18 років, на загальну суму понад 43 тисячі гривень», - повідомили в прокуратурі.

     

    діти вбивство смерть Житомирщина батьки злочин
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