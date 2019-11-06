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    На Одещині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки

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    На Одещині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки

    Підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж і перебував на умовному терміні

    15-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві 14-річної Дарії Дробот у лісі в Одеській області, заарештували на два місяці без альтернативи внесення застави.

    Про це повідомляє МВС.

    Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрав Комінтернівський районний суд.

    Підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж і перебував на умовному терміні та на профілактичному обліку в поліції.

    Нагадаємо, трагедія сталася 2 листопада. Мати дівчинки повідомила в поліцію, що донька вдень пішла з друзями гуляти та не повернулася.

    Тіло Дар’ї з ознаками насилля знайшли вранці у лісосмузі на території Лиманського району. Розтин показав, що смерть настала від удушення.

    Того ж дня встановили і затримали неповнолітнього, якого останнім бачили з загиблою. Він зізнався у вбивстві.

    Поліція розпочала кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст. 115 КК (убивство малолітньої дитини) та ч.4 ст.187 КК (розбій). 

    МВС суд Одещина смерть поліція
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