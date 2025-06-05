Голова Антимонопольного комітету Кириленко та його дружина отримали нові підозри

Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні

Подружжя звинувачують у недекларуванні майна

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За словами правоохоронців, Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні.

Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини, зокрема:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Нагадаємо, у 2024 році голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко хотів виїхати до Парижа на заходи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Сторона захисту просила з 30 листопада по 8 грудня скасувати суд вимогу не відлучатися з Києва без дозволу. Захист стверджував, що саме АМКУ зобов'язане представляти Україну в ОЕСР, а на Кириленка прийшло іменне запрошення. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль навіть погодив йому відрядження з 2 по 6 грудня.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Згодом судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 16 вересня відмовили в задоволенні апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.