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Поліція затримала мера Бердичева Орлюка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Поліція затримала мера Бердичева Орлюка
Поліцейські викрили Сергія Орлюка
фото: «Ріо-Бердичів»

Речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції: Йдуть процесуальні дії на місці

У Бердичеві затримано міського голову Сергія Орлюка в рамках розслідування за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

В коментарі речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталія Калиновська підтвердила факт затримання Сергія Орлюка.

«Так, ми підтверджуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу вам надати», – сказала Калиновська.

Затримання Бердичівського міського голови Сергія Орлюка
Затримання Бердичівського міського голови Сергія Орлюка
фото: «Ріо-Бердичів»

До слова, співробітників державного підприємства «Документ» та керівника польської філії підозрюють у розтраті 21 млн грн, нарахованих за одночасну роботу працівників у Варшаві та Києві. «Як свідчать матеріали провадження, до організації оборудки причетні вісім колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки», – повідомили в СБУ.

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Теги: корупція в Україні Житомирщина корупція

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