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Екскерівництво «Запоріжжяобленерго» оголошено в міжнародний розшук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Екскерівництво «Запоріжжяобленерго» оголошено в міжнародний розшук
Колишні топ-менеджери «Запоріжжяобленерго» завдали підприємству 730 млн грн збитків
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Правоохоронці підозрюють експосадовців у службовій недбалості

Бюро економічної безпеки оголосило в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора «Запоріжжяобленерго», які перебувають за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Правоохоронці підозрюють експосадовців у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн. За даними слідства, компанія, займаючись розподілом електричної енергії, мала укласти договори за новими умовами зі споживачами в Запорізькій області. В одному з таких договорів службовці визначили неправильно клас напруги. Так, промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим тарифом у девʼять разів.

«Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи», – йдеться в повідомленні.

Детективи БЕБ повідомили про підозру ексгендиректору товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) та  ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Колишньому комерційному директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки разом з СБУ викрили колишніх гендиректора та комерційного директора «Запоріжжяобленерго», через яких державне підприємство недоотримало 730 млн грн. Обом керівникам повідомлено про підозру.

До слова на Закарпатті українські та чеські правоохоронці викрили колцентр, працівники якого обкрадали електронні рахунки жителів ЄС.

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Теги: розшук Запорізька область корупція в Україні Бюро економічної безпеки України

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