Ексголова Тернопільської облради може отримати ще один вирок: деталі

Політик не вказав у декларації за 2022 рік користування квартирою, майно дружини на понад 2 млн грн та півмільйонні гроші перекази

Справу про недостовірне декларування Михайла Головка передано до антикорупційного суду

Колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, який 18 червня отримав вирок у вигляді дев’яти років тюрми за корупційний злочин, має статус обвинуваченого у ще одному кримінальному провадженні. Про це йдеться у публікації «Главкома» «(Не)свобода для Михайла Головка. Як соратник Тягнибока отримав дев'ять років».

За версією слідства, в електронній декларації за 2022 рік Головко не відобразив користування квартирою матері на 200 кв. м і майна дружини на суму 2,06 млн грн.

Також декларант не вказав 504 тис. грн у вигляді грошових переказів від інших осіб. Пояснюючи Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) природу цих коштів, Михайло Головко наполягав: це – донати, які йому скинули небайдужі громадяни для підтримки армії. Експосадовець називав себе волонтером і, як доказ, надав скриншоти з публікацій у ЗМІ, а також грамоти і подяки від військових.

НАЗК із цим не погодилося, наголосивши, що Головко публічно не вказував особисті карткові рахунки для пожертв. Крім того, деякі донатори є пов’язаними особами із самим Головком або його дружиною.

Варто наголосити: суд розглянув можливість об’єднання справа про недостовірне декларування зі справою, у якій Головко наразі отримав вирок. У підсумку Феміда вирішала не об’єднувати ці епізоди, посилаючись на те, що розгляд справи про хабар повністю завершено. Тому нову справу вже слухатиме інша суддя. Як стало відомо «Главкому», найближче засідання у справі про недостовірне декларування активів Михайла Головка відбудеться 30 червня.

Нагадаємо, що санкція ч. 1 статті 366-1 Кримінального кодексу, за якою судять ексголову Тернопільської облради, передбачає покарання у вигляді штрафу від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 год до 240 год, або позбавленням волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Як повідомляв «Главком», 23 червня за ексголову Тернопільської облради Михайла Головка було внесено 15 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд до моменту, коли вирок набуде чинності.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді розглядалася кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство вважало, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 612 тис. грн хабаря.