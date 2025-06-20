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Суд обрав запобіжний захід бізнесмену, підозрюваному в підкупі Мінрегіону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд обрав запобіжний захід бізнесмену, підозрюваному в підкупі Мінрегіону
Рішення оголосив слідчий суддя Ігор Строгий.
фото: Вищий антикорупційний суд/Facbook

Антикорсуд застосував запобіжний захід до одного зі столичних забудовників

Вищий антикорупційний суд 20 червня заарештував заступника гендиректора товариства з обмеженою відповідальністю «КСМ Груп» бізнесмена Сергія Копистиру, якого НАБУ підозрює у підкупі чиновників Мінрегіону. Він може вийти з-під варти під заставу 100 млн грн. Рішення оголосив слідчий суддя Ігор Строгий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ВАКС

Вищий антикорупційний суд не вказує особу бізнесмена, але за даними Liga.net, мова йде саме про Сергія Копистиру. 

KSM Group (назва компанії – це ініціали Копистири) – великий столичний забудовник, що має кілька житлових комплексів у районі станції метро «Теремки»: Кришталеві джерела, Феофанія City, Авеню 42, Феофанія Park. 

За версією слідства, чиновники Мінрегіону у 2021-2022 роках, коли ним керував Олексій Чернишов, створили умови для отримання Копистирою земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу. Землю оцінили майже вп'ятеро дешевше ринкової вартості, що могло завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.

За це забудовник нібито віддячив топпосадовцям міністерства й визначеним ними особам знижкою на квартири у вже збудованих житлових комплексах.

Загальний розмір неправомірної вигоди оцінюється у 16,8 млн грн.

Окрім Копистири, НАБУ затримало двох близьких соратників Олексія Чернишова: Максима Горбатюка й Василя Володіна. Суд заарештував їх із заставою 20 млн і 25 млн грн.

Нагадаємо, 17 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну. Він перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави у 20 млн грн. Володін підозрюється в участі у схемі із незаконною забудовою землі в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс», підконтрольного бізнесмену Сергію Копистирі. За даними правоохоронців, Володін підписав від імені міністерства лист, яким дозволив держпідприємству «Укркомунобслуговування» укласти договір із «Сітігазсервіс», та отримав за це неправомірну вигоду – понад 2 млн грн у вигляді знижки на квартиру.

До слова, міністр національної єдності Олексій Чернишов виїхав у відрядження за кордон. Глава Міннацєдності долучився до форуму, яке організувало його відомство у Києві, онлайн. Чернишов онлайн відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery».

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Теги: метро Олексій Чернишов Антикорупційний суд суддя будівництво Київ Вищий антикорупційний суд

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