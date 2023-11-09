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Старший помічник заступника Залужного отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Старший помічник заступника Залужного отримав підозру
Підозрюваному інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
фото: Офіс генпрокурора

6 листопада підозрюваний подарував на День народження Геннадію Честякову шість універсальних бойових гранат

Старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 6 листопада 2023 року підозрюваний подарував на День народження помічнику головнокомандувача Збройних сил України шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що помічник головнокомандувача Збройних сил України майор Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув у результаті необережного поводження з боєприпасами.

Проте розглядаються і інші можливі версії:

  • убивство на замовлення спецслужб РФ;
  • убивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.

Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.

Теги: прокуратура граната Валерій Залужний

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