У Херсоні більше немає вулиці Катерини Гандзюк – рішення Верховного суду



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Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу Херсонської міськради щодо перейменування вулиці Лютеранська на Катерини Гандзюк Фото: Масі Найєм

Перейменування вулиці Лютеранська на вулицю Катерини Гандзюк визнано незаконним

Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу Херсонської міськради, у якій ішлося про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.

Про рішення суду повідомили у Facebook адвокат Масі Найєм та адвокат підозрюваного в організації нападу на активістку Владислава Мангера Дмитро Ільченко.

«В Херсоні більше немає вулиці імені Катерини Гандзюк. Таке рішення сьогодні прийняв Верховний суд», — написав Найєм.

Зазначається, що касаційну скаргу Херсонської міськради відхилено.

Через це, за словами Ільченка, перейменування вулиці Лютеранська на вулицю Катерини Гандзюк визнано незаконним. Вулиці повернули її колишню назву — Лютеранська.

Нагадаємо, 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк

10 травня Херсонський окружний адміністративний суд скасував перейменування вулиці Лютеранської на вулицю імені Катерини Гандзюк.

До слова, прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.