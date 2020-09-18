Суд відклав розгляд справи Гандзюк



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Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2008 року після того, як її облили сірчаною кислотою біля під'їзду

Дніпровський районний суд Києва відклав розгляд провадження щодо організації вбивства херсонської активістки

Суд відклав до 25 вересня розгляд кримінального провадження щодо організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що Дніпровський районний суд Києва відклав розгляд провадження щодо організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

«Наступну дату визначимо – 25 вересня на 12:00», – зазначила суддя.

Нагадаємо, в Одесі у Приморському районному суді 16 вересня почався розгляд обвинувального акту щодо Ігоря Павловського – ймовірного організатора вбивства Каті Гандзюк.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Нагадаємо, 28 серпня Дніпровський райсуд Києва розпочав по суті розгляд справи вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.