Вбивство Гандзюк: в Одесі судять одного з підозрюваних Ігоря Павловського



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Суд прийняв рішення продовжити розгляд справи 25 вересня о 9:30

Засідання суду переносили 20 разів з різних причин

В Одесі у Приморському районному суді 16 вересня почався розгляд обвинувального акту щодо Ігоря Павловського - організатора вбивства Каті Гандзюк. Про це йдеться на сторінці «Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?» у Facebook.

Зазначається, що засідання суду переносили 20 разів з різних причин.

«На жаль, до розгляду власне обвинувального акту ще не перейшли. Проте сьогодні відбулись деякі важливі речі:

1. Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості. Перед тим він подавав заяву про те, що підписання угоди відбулось нібито під тиском і він її не визнає. Сьогодні ж Павловський відізвав цю заяву.

2. Суд оголосив клопотання про залучення до справи потерпілих: батьків, чоловіка Каті Гандзюк. Прокурори не проти.

3. На включення з Херсонського апеляційного суду, яке відбувалось за клопотанням адвокатів Павловського, чомусь прийшли адвокати Мангера та наполягали на своїй участі в процесі

4. Суд прийняв рішення продовжити розгляд справи 25 вересня о 9:30», – повідомляють активісти.

Як повідомлялося наприкінці квітня, один із підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, помічник екснардепа Миколи Паламарчука Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Нагадаємо, 28 серпня Дніпровський райсуд Києва розпочав по суті розгляд справи вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.