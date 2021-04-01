Суд відправив Штепу під нічний домашній арешт

За рішенням суду, Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00 та носити електронний браслет до 29 травня

Колишньому меру Слов'янська Нелі Штепі, яку звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України, призначили нічний домашній арешт.

Про це повідомив «Суспільному» її адвокат Олександр Шадрін.

За рішенням суду, Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00 та носити електронний браслет до 29 травня.

Нагадаємо, 19 березня закінчилася дія запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для колишньої міської голови Слов'янська.

Як відомо, Орджонікідзевський районний суд Харкова 20 січня 2021 року застосував до обвинуваченої Нелі Штепи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 19 березня та зобов`язав її в період часу з 22 год 00 хв. до 5 год наступного дня не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Також поклав на Штепу ряд обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, невідкладно повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.

Враховуючи, що прокурор завчасно не направив до суду клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу, з 20 березня Штепа могла вільно пересуватися.

Довідка: Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.

Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку вп'яте.