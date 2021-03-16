Прокурори проспали: зі Штепи знімуть домашній арешт

19 березня закінчується дія запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для колишньої міської голови Слов'янська

16 березня не відбулося чергове засідання у справі колишньої міської голови Слов'янську Донецької області Нелі Штепи за обвинуваченням у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Орджонікідзевського районному суду у Харкові.

До суду з’явився лише прокурор. Обвинувачена Штепа та її захисники не прийшли, попередньо повідомивши про причини відсутності (один захисник перебуває за межами країни, Штепа – на лікарняному).

Справу Штепи перенесли, бо не прийшла обвинувачена та її захисники

Водночас на засіданні прокурор заявив клопотання про продовження дії запобіжного заходу для Штепи у вигляді нічного домашнього арешту. Додав, що 12 березня направив поштою це клопотання учасникам процесу. Натомість до канцелярії суду це клопотання передав лише вранці 16 березня.

«У нас немає такого клопотання», – відреагувала суддя Олена Глібко.

Справу довелося відкласти до 25 березня через відсутність усіх сторін процесу.

Нагадаємо, що Орджонікідзевський районний суд Харкова 20 січня 2021 року застосував до обвинуваченої Нелі Штепи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 19 березня та зобов`язав її в період часу з 22 год 00 хв. до 5 год наступного дня не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Також поклав на Штепу ряд обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, невідкладно повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.

Враховуючи, що прокурор завчасно не направив до суду клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу, з 20 березня Штепа може вільно пересуватися.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.

Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку вп'яте.