П’ятий розгляд справи Штепи: призначено дату підготовчого засідання суду

З'явився новий головуючий колеії Жовтневого райсуду Харкова, який розглядатиме справу Штепи

Новим головуючим колегії Жовтневого районного суду Харкова у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи став Денис Чижиченко. Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі прокуратури Харківської області, підготовче засідання суду призначене на 7 лютого. Раніше, 22 січня, підготовче засідання у цій справі не відбулося,



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Нелі Штепі загрожує довічне ув'язнення

З'явився новий головуючий колеії Жовтневого райсуду Харкова, який розглядатиме справу Штепи

Новим головуючим колегії Жовтневого районного суду Харкова у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи став Денис Чижиченко.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі прокуратури Харківської області, підготовче засідання суду призначене на 7 лютого.

Раніше, 22 січня, підготовче засідання у цій справі не відбулося, оскільки головуючий Володимир Курило заявив самовідвід, посилаючись на те, що його батько, суддя апеляційного суду Харківської області Олександр Курило, брав участь у розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід Штепі на стадії досудового розслідування. Колегія суддів заяву про самовідвід задовольнила.

Як повідомлялося, в Жовтневому райсуді Харкова має розпочатися п'ятий розгляд справи щодо Штепи з самого початку.

Як відомо, 13 січня у Штепи минув призначений судом термін дії запобіжного заходу. З приводу обрання запобіжного заходу прокурори будуть звертатися вже до нового складу суду.

11 січня дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід у справі екс-мера Слов’янська.

16 січня Апеляційний суд Харківської області вирішив направити кримінальне провадження стосовно екс-мера Слов’янська Нелі Штепи до Жовтневого районного суду міста.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

Штепа заявила, що планує повернутися в крісло міського голови.