Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виніс вирок організаторові християнських таборів, який ґвалтував дітей 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суд виніс вирок організаторові християнських таборів, який ґвалтував дітей 
Злочинець 15 років знущався над дітьми 
фото: з соцмереж Романа Московченка 

Московченко вирушить на примусове лікування в психлікарню 

49-річного організатора християнських таборів Романа Московченка, який ґвалтував неповнолітніх дівчат, відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні. Галицький районний суд Львова визнав Московченка винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень неповнолітніх, повідомляє центр «Жіночі перспективи». Цю інформацію також підтвердила прессекретарка суду Юлія Румянцева у коментарі «Суспільному».

«Московченко брав участь у засіданнях суду у режимі відеоконференції з психлікарні, з ним був поряд лікар. Його стан був такий, що він був нездатний нічого розуміти і відповідати. На екрані він був, але не реагував і на питання не відповідав. Він визнаний неосудним, тому йому призначили законного представника – його матір. Вона завжди була у залі судового засідання», – каже адвокат потерпілих дівчат Олег Іванов. 

Якщо Московченко буде одужувати і медична оцінка це підтвердить, суд має повернутися до розгляду обвинувального акту. Якщо ж він не буде одужувати, то все життя проведе у психіатричному закладі, додає Олег Іванов.

Нагадаємо, львів'янин Роман Московченко організовував християнські табори, заснував офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство (МХТ) «Діти Христа» і був там духовним наставником. З 2003 по 2018 роки він також працював у навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія святої Софії» у Львові, де також проводив зібрання МХТ «Діти Христа».

За даними слідства, Московченко оголював свій статевий орган, торкався статевих органів малолітніх дівчат, а також ґвалтував неповнолітніх. Одна з постраждалих дівчат звернулася у центр «Жіночі перспективи» навесні 2019 року. Їй було 22 роки і вона потребувала психологічної допомоги після 10 років сексуального насильства з боку Московченка.  

Завдяки організації дівчина звернулася в поліцію. Правоохоронці збирали інформацію майже рік, і у травні 2020 року виїхали на обшук помешкання Московченка. У засновника «Дітей Христа» знайшли комп’ютери, ноутбуки, жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей. 

Також доказами стали щоденники, в яких Московченко детально описував свої сексуальні стосунки з дітьми та їхню тривалість.

«Записи вів із 2005-го до початку 2020 року. Спочатку нотував від руки, а пізніше відсканував усі записи і продовжив набирати їх на комп’ютері. Ці записи стали вагомими доказами у справі», – кажуть у центрі.

Сторона обвинувачення подала обвинувальний акт у лютому 2021. Потерпілих дівчат у цій справі представляли адвокати Олег Іванов та Галина Федькович. У червні 2021 року експертиза встановила, що Московченко – недієздатний, зокрема через кілька спроб самогубства, тому суд розглядав клопотання про застосування примусового лікування. 

«Відтоді було дуже багато засідань, ми дослідили всі докази і 1 листопада 2022 року завершився розгляд справи, суд пішов у нарадчу кімнату і наступного дня виніс ухвалу, якою визнав його винуватим. Жоден епізод суд не відкинув і призначив заходи примусового лікування у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні з посиленим наглядом», – каже Олег Іванов. 

Читайте також:

Теги: діти вирок відео експертиза лікар обшук роман школа зґвалтування адвокат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людмила Мимрикова (праворуч) із донькою Ольгою каже: не думала, що переживе ту ніч, коли російський окупант увійшов до її будинку 
Побив, зґвалтував і порізав: 75-річна українка з-під Херсона розповіла про знущання рашиста 
1 листопада, 19:26
Скріншот відео
Сидів за згвалтування. Данилко розкрив шокуючу правду про свою родину
4 листопада, 11:18
Слідчі ідентифікували ще двох воєнних злочинців
Зґвалтували вагітну. Ще двом російським окупантам оголошено підозру
3 листопада, 11:39

Кримінал

Суд виніс вирок організаторові християнських таборів, який ґвалтував дітей 
Суд виніс вирок організаторові християнських таборів, який ґвалтував дітей 
Суд залишив під арештом підозрюваного у держзраді нардепа Деркача
Суд залишив під арештом підозрюваного у держзраді нардепа Деркача
Суд виніс вирок топчиновниці окупаційного міністерства Криму
Суд виніс вирок топчиновниці окупаційного міністерства Криму
У столиці поліція затримала дівчину зі згортком галюциногенних грибів 
У столиці поліція затримала дівчину зі згортком галюциногенних грибів 
Працювала в окупаційній «народной милиции». На Харківщині затримано експоліцейську
Працювала в окупаційній «народной милиции». На Харківщині затримано експоліцейську
Допомагав депортувати кримчан до Сибіру. СБУ повідомила про підозру судді
Допомагав депортувати кримчан до Сибіру. СБУ повідомила про підозру судді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
121K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
97K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
88K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
66K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
35K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту