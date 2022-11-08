Суд виніс вирок організаторові християнських таборів, який ґвалтував дітей 

Московченко вирушить на примусове лікування в психлікарню

49-річного організатора християнських таборів Романа Московченка, який ґвалтував неповнолітніх дівчат, відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні. Галицький районний суд Львова визнав Московченка винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень неповнолітніх, повідомляє центр «Жіночі перспективи». Цю інформацію також підтвердила прессекретарка суду Юлія Румянцева у коментарі «Суспільному».

«Московченко брав участь у засіданнях суду у режимі відеоконференції з психлікарні, з ним був поряд лікар. Його стан був такий, що він був нездатний нічого розуміти і відповідати. На екрані він був, але не реагував і на питання не відповідав. Він визнаний неосудним, тому йому призначили законного представника – його матір. Вона завжди була у залі судового засідання», – каже адвокат потерпілих дівчат Олег Іванов.

Якщо Московченко буде одужувати і медична оцінка це підтвердить, суд має повернутися до розгляду обвинувального акту. Якщо ж він не буде одужувати, то все життя проведе у психіатричному закладі, додає Олег Іванов.

Нагадаємо, львів'янин Роман Московченко організовував християнські табори, заснував офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство (МХТ) «Діти Христа» і був там духовним наставником. З 2003 по 2018 роки він також працював у навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія святої Софії» у Львові, де також проводив зібрання МХТ «Діти Христа».

За даними слідства, Московченко оголював свій статевий орган, торкався статевих органів малолітніх дівчат, а також ґвалтував неповнолітніх. Одна з постраждалих дівчат звернулася у центр «Жіночі перспективи» навесні 2019 року. Їй було 22 роки і вона потребувала психологічної допомоги після 10 років сексуального насильства з боку Московченка.

Завдяки організації дівчина звернулася в поліцію. Правоохоронці збирали інформацію майже рік, і у травні 2020 року виїхали на обшук помешкання Московченка. У засновника «Дітей Христа» знайшли комп’ютери, ноутбуки, жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей.

Також доказами стали щоденники, в яких Московченко детально описував свої сексуальні стосунки з дітьми та їхню тривалість.

«Записи вів із 2005-го до початку 2020 року. Спочатку нотував від руки, а пізніше відсканував усі записи і продовжив набирати їх на комп’ютері. Ці записи стали вагомими доказами у справі», – кажуть у центрі.

Сторона обвинувачення подала обвинувальний акт у лютому 2021. Потерпілих дівчат у цій справі представляли адвокати Олег Іванов та Галина Федькович. У червні 2021 року експертиза встановила, що Московченко – недієздатний, зокрема через кілька спроб самогубства, тому суд розглядав клопотання про застосування примусового лікування.

«Відтоді було дуже багато засідань, ми дослідили всі докази і 1 листопада 2022 року завершився розгляд справи, суд пішов у нарадчу кімнату і наступного дня виніс ухвалу, якою визнав його винуватим. Жоден епізод суд не відкинув і призначив заходи примусового лікування у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні з посиленим наглядом», – каже Олег Іванов.