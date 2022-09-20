Ґвалтують жінок: рашист розповів, як мститься ЗСУ за поразки на фронті (аудіо)

Окупант скаржиться, що у нього здають нерви

Російські загарбників виміщають свою ненависть за поразки, які зазнають від ЗСУ на цивільних – ґвалтують жінок. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

Під потужним натиском українських захисників окупанти виміщають свої розпач і ненависть на цивільному населенні: «Нас всі тут ненавидять… Наші солдати ґвалтують цих жінок…».

За словами рашиста, його підрозділ опинився в оточенні на Донеччині, вони без зброї та зазнають колосальних втрат: «У нас – все, весь батальйон поклали…».

Тож у самого окупанта здають нерви і він прагне повернутися додому, однак армія РФ ні ротацію не проводить, ні відпустки не дає.

«Тут взагалі п*здец... Я все уже! У мене нерви здали... Я додому хочу, я не можу!» – скаржиться він. Тим часом командування стримує російських солдат розстрілами.

«Проте у них є ще один вихід – здатися в полон українським захисникам. Хоча відповідати за скоєні воєнні злочини російським окупантам доведеться в будь-якому випадку», – порадили в СБУ.

Нагадаємо, за повідомленням Інститут вивчення війни, російські сили у західній частині Херсонської області, ймовірно, намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, який був під час падіння російської оборони у Харкові.

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