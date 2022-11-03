Зґвалтували вагітну. Ще двом російським окупантам оголошено підозру

Слідчі ідентифікували ще двох воєнних злочинців

За даними слідства, російські окупанти зґвалтували вагітну жительку Київщини, після чого жінка втратила дитину

Українські правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни двом військовослужбовцям Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовці 6-го танкового полку (в/ч 93992, Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил РФ з 8 по 31 березня 2022 року, перебуваючи на території тимчасово окупованого одного з районів на Київщині, систематично вчиняли воєнні злочини.

«Правоохоронцями задокументовано факти захоплення окупантами заручників, нелюдяного поводження та грабежу цивільного населення. Також розслідування встановило, що один з підозрюваних разом з іншим російським військовослужбовцем, особа якого встановлюється, зґвалтували вагітну місцеву мешканку. Внаслідок злочинних дій російських військовослужбовців вона втратила дитину», – йдеться у повідомленні відомства.

Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів.

Нагадаємо, раніше Київська міська прокуратура ідентифікувала та заочно повідомила про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Також правоохоронці повідомили про підозру командиру бойової машини армії РФ, який катував та імітував страту цивільних громадян на Київщині.