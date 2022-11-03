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Зґвалтували вагітну. Ще двом російським окупантам оголошено підозру

Надія Клочко
glavcom.ua
Зґвалтували вагітну. Ще двом російським окупантам оголошено підозру
Слідчі ідентифікували ще двох воєнних злочинців
фото з відкритих джерел

За даними слідства, російські окупанти зґвалтували вагітну жительку Київщини, після чого жінка втратила дитину

Українські правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни двом військовослужбовцям Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовці 6-го танкового полку (в/ч 93992, Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил РФ з 8 по 31 березня 2022 року, перебуваючи на території тимчасово окупованого одного з районів на Київщині, систематично вчиняли воєнні злочини.

«Правоохоронцями задокументовано факти захоплення окупантами заручників, нелюдяного поводження та грабежу цивільного населення. Також розслідування встановило, що один з підозрюваних разом з іншим російським військовослужбовцем, особа якого встановлюється, зґвалтували вагітну місцеву мешканку. Внаслідок злочинних дій російських військовослужбовців вона втратила дитину», – йдеться у повідомленні відомства.

Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів.

Зґвалтували вагітну. Ще двом російським окупантам оголошено підозру фото 1
Зґвалтували вагітну. Ще двом російським окупантам оголошено підозру фото 2

Нагадаємо, раніше Київська міська прокуратура ідентифікувала та заочно повідомила про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. 

Також правоохоронці повідомили про підозру командиру бойової машини армії РФ, який катував та імітував страту цивільних громадян на Київщині. 

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Теги: окупанти Київщина окупація

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