Побив, зґвалтував і порізав: 75-річна українка з-під Херсона розповіла про знущання рашиста 

Людмила Мимрикова (праворуч) із донькою Ольгою каже: не думала, що переживе ту ніч, коли російський окупант увійшов до її будинку

«Путіну і росіянам ніколи не буде прощено до кінця світу… за те, що вони зробили з українцями»

75-річна Людмила Мимрикова із села Миролюбівка, що на Херсонщині, яке у вересні звільнили ЗСУ, розповіла про місяці терору окупантів: її били, різали та ґвалтували у власній вітальні. Про це пише «ВВС Україна».

Вороги в Миролюбівку прибули 24 березня. Найгірше поводилися бойовики з окупованих Луганська та Донецька. Вони тероризували село, вимагали горілку та вино, крали машини та пальне, грабували будинки. Вони забирали чоловіків у мішках на голові, катували, принаймні в одному випадку до смерті. Людмила каже, що російські військові, які і самі були досить страшними, «не вважали ополченців за людей». Ті, хто мали бути союзниками, сварилися, влаштовували п'яні бійки і навіть перестрілки.

У ніч на 13 липня до будинку пані Людмили вдерся рашист.

«Він одразу вдарив мене кулаком по обличчю. Вибив мені два зуби і зламав ніс. Я була вся в крові. Почав бити прикладом автомату в груди, по голові. Я не розуміла, що зробила не так. Вхопив за волосся. На кухні було темно, і він чіплявся за меблі, а потім кинув мене на диван і почав душити. Після цього я два тижні не могла ковтнути води. Потім він зняв з мене одяг і зґвалтував. Порізав мені живіт, досі залишилися шрами. Глибокі ще не загоїлися, менші порізи зажили», – розповіла жінка.

Нападником був чоловік приблизно 60 років, від якого тхнуло алкоголем. Він, на думку Людмили Мимрикової, був із сепаратистів. Ґвалтівник вимагав тютюну і бив автоматом через те, що в неї його не було. А потім відкрив вогонь, кулі летіли в усі боки кімнати. Людмила очікувала смерті. Кат пішов уранці і сказав, що якщо жінка розповість про те, що сталося росіянам, він повернеться, щоб убити її.

Через чотири дні після зґвалтування Людмила Мимрикова разом з іншими українцями змогла виїхати з Херсонщини.

«Я хочу кричати на весь світ, щоб все це припинилося, щоб ця кривава війна якомога швидше припинилася. Я хочу, щоб росіяни знали, як їхні чоловіки, їхні сини, їхні батьки катують українців. Чим ми винні? Ми працьовиті, мирні люди, ми нікому не заважаємо... Путіну і росіянам ніколи не буде прощено до кінця світу… за те, що вони зробили з українцями. Не буде прощення», – каже вона.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію.

До слова, немає жодної деокупованої території, де спеціальні мобільні групи з прокурорів, поліцейських і психологів не фіксували б злочинів сексуального насильства, вчинених окупантами. Про це розповіла прокурорка щодо ведення справ сексуального насильства Офісу Генерального прокурора України Ірина Діденко.

При цьому від злочинів сексуального характеру на територіях, які були тимчасово окупованими рашистами, постраждали жінки, чоловіки, діти, літні люди. віком від 4 до 85 років.