Суд відправив за грати коригувальника ракетних ударів по аеродрому «Краматорськ»

Агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

СБУ затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня. Під час досудового розслідування встановлено особу його російського «куратора». Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Алєксєй Шингірьов.

За його завданням, агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами.

Отримані відомості загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому «Краматорськ».

За даними слідства, для передачі розвідінформації зловмисник використовував один із месенджерів. Зібрані відомості розміщував у спеціально створених представниками ФСБ закритих групах, таких як «Канал для своих», «На крыле», «ЛНР14», а також у приватних чатах.

Співробітники Служби безпеки задокументували факти підривної діяльності російського інформатора. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після завершення розслідування слідчі СБУ направили обвинувальний акт для судового розгляду. Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю. Як раніше повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України виявила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ «провів» із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.